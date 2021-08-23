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Moderna готовится к первому этапу клинических испытаний вакцины от ВИЧ

Вакцина от коронавируса компании Moderna Фото из открытых источников

Участие в исследовании смогут принять лица от 18 до 50 лет, в группу отберут 56 человек

Компания-разработчик вакцины от коронавируса Moderna готовится к первому этапу клинических испытаний вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в сентябре. Об этом сообщается на портале Национальной библиотеки США по медицине по клиническим испытаниям.
 
Отмечается, что вакцина от ВИЧ, вероятно, будет работать так же, как и вакцина от COVID-19, поскольку в ее основе будет лежать та же основа мРНК-1644 – технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация о антиген-возбудитель болезни.

В частности на первом этапе разработчики будут проводить рандомизированное открытое исследование среди неинфицированных взрослых, которые не имеют серьезных заболеваний и будут оценивать безопасность препаратов мРНК-1644 и мРНК-1644v2-Core.

Подчеркивается, что участие в исследовании смогут принять лица от 18 до 50 лет, в группу отберут 56 человек.

По предварительной информации, испытания начнутся 19 сентября текущего года, а закончатся 1 мая 2023 года.

Новости по теме: Во Львове открылась запись на вакцинацию второй дозой вакцины Moderna

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве стала доступна онлайн-запись на прививка второй дозой препаратом Moderna. Ревакцинацию можно пройти в киевском МВЦ.

 

 

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