Moderna готовится к первому этапу клинических испытаний вакцины от ВИЧ
Участие в исследовании смогут принять лица от 18 до 50 лет, в группу отберут 56 человек
Компания-разработчик вакцины от коронавируса Moderna готовится к первому этапу клинических испытаний вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в сентябре. Об этом сообщается на портале Национальной библиотеки США по медицине по клиническим испытаниям.
Отмечается, что вакцина от ВИЧ, вероятно, будет работать так же, как и вакцина от COVID-19, поскольку в ее основе будет лежать та же основа мРНК-1644 – технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация о антиген-возбудитель болезни.
В частности на первом этапе разработчики будут проводить рандомизированное открытое исследование среди неинфицированных взрослых, которые не имеют серьезных заболеваний и будут оценивать безопасность препаратов мРНК-1644 и мРНК-1644v2-Core.
Подчеркивается, что участие в исследовании смогут принять лица от 18 до 50 лет, в группу отберут 56 человек.
По предварительной информации, испытания начнутся 19 сентября текущего года, а закончатся 1 мая 2023 года.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве стала доступна онлайн-запись на прививка второй дозой препаратом Moderna. Ревакцинацию можно пройти в киевском МВЦ.