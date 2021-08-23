Moderna готовится к первому этапу клинических испытаний вакцины от ВИЧ

Вакцина от коронавируса компании Moderna Фото из открытых источников

Участие в исследовании смогут принять лица от 18 до 50 лет, в группу отберут 56 человек

Компания-разработчик вакцины от коронавируса Moderna готовится к первому этапу клинических испытаний вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в сентябре. Об этом сообщается на портале Национальной библиотеки США по медицине по клиническим испытаниям.

Отмечается, что вакцина от ВИЧ, вероятно, будет работать так же, как и вакцина от COVID-19, поскольку в ее основе будет лежать та же основа мРНК-1644 – технология с молекулой матричной РНК, в которой записана информация о антиген-возбудитель болезни.