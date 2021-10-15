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МКС потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля "Союз"

Запуск ракеты «Союз» с космодрома «Байконур». Фото: EPA-EFE / YURI KOCHETKOV

Специалист центра ответил, что тестировали систему управления движением корабля перед стартом на Землю

Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей космического корабля "Союз МС-18" ("Ю. А. Гагарин"). Об этом сообщает "РИА Новости".

"Нам пришло экстренное сообщение от коллег (из американского сегмента станции) — потеря ориентации", — передал в Центр управления полетами космонавт Антон Шкаплеров.

Специалист центра ответил, что в то время тестировали систему управления движением корабля перед стартом на Землю.

Отмечается, что 17 октября корабль должен вернуть домой режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд, которые на МКС снимали эпизоды для фильма "Вызов".

Сейчас российский сегмент МКС включил двигатели, чтобы вернуть станцию в штатную ориентацию.

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Напомним, ранее мы писали, что американским астронавтам на Международной космической станции впервые удалось вырастить перец чили. Урожай ожидается в конце октября.

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