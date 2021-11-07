Митинг в поддержку Саакашвили: Сторонники экс-президента начали голодовку

У центрального входа в пенитенциарное учреждение установлены девять палаток

Отмечается, что сейчас у центрального входа в пенитенциарное учреждение установлено девять палаток.

После масштабной субботней акции с требованием перевода Саакашвили в частную клинику несколько демонстрантов решили продолжать протест на месте.

Они планируют оставаться в палаточном городке до тех пор, пока экс-президент не будет госпитализирован.

Отмечается, около десяти сторонников Саакашвили прибегли к крайней форме протеста и начали голодовку.

В том числе тележурналист, корреспондент телеканала "Мтавари" Гигла Туманишвили.

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Напомним, ранее мы писали, что в Грузии возле тюрьмы в Рустави, где содержится бывший президент страны Михеил Саакашвили, началась акция в его поддержку. Во время протеста участники выдвинули властям ультиматум. Лидер Единого национального движения Ника Мелиа заявил, что грузинские власти должны в течение 24 часов перевести Саакашвили из тюрьмы в гражданскую клинику.