Мировая компания-издатель видеоигр Electronic Arts подверглась кибератаке

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Компания уверяет, что утечки персональных данных игроков во время взлома не произошло

Один из крупнейших мировых издателей видеоигр, компания Electronic Arts подверглась хакерской атаке. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что хакеры взломали компьютерную систему Electronic Arts и украли сотни гигабайтов данных.

Среди похищенного — исходный код игровой технологии Frostbite, которая используется в таких играх, как FIFA, Madden NFL и Battlefield.

Компания уверяет, что утечки персональных данных игроков во время взлома не произошло. Также злоумышленники не требовали выкупа за украденную информацию.

"У нас нет оснований полагать, что существует какой-либо риск для конфиденциальности игроков. После инцидента мы уже улучшили систему безопасности и не ожидаем, что этот случай скажется на наших играх или бизнесе. Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами в рамках текущего уголовного расследования", — заявили в компании.

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Напомним, ранее мы писали, что Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что хакеры взломали его личную электронную почту и получили доступ к социальным сетям с целью дезинформации.