Мир проигрывает в борьбе с изменением климата. - Борис Джонсон

По его словам, глобальное потепление приведет к нехватке продуктов питания и воды, конфликтам, перемещению населения и огромным миграциям

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мир проигрывает в борьбе со изменением климата , что приведет к нехватке пищи и воды, миграциям и конфликтам. Об этом он сказал во время выступления на конференции перед поездкой на саммит G20, сообщает Sky News .

"Человечество в целом проигрывает в перерыве со счетом 5:1. Нам предстоит пройти долгий путь, но мы можем это сделать. У нас есть возможность сравнять счет, сохранить позицию, вернуться, но это требует огромных усилий. Если человечество вовремя не примет мер по борьбе с глобальным потеплением, мы можем привести наших детей, наших внуков, наших правнуков к жизни, в которой есть не только огромные перемещения населения и огромные миграции, но также нехватка продуктов питания, нехватка воды, конфликты", - подчеркнул он.

Кроме того британский премьер сравнил последствия глобального потепления с падением Римской империи.

"Посмотрите на свидетельства падения Римской империи, если вы сомневаетесь в том, что я говорю... Если мы не будем действовать правильно в борьбе с изменением климата, мы сможем увидеть, как наша цивилизация, наш мир также пойдет обратно, и мы отправим будущие поколения к жизни, которая будет гораздо менее приятным, чем наше собственное", - отметил Борис Джонсон.

Напомним, ранее наследник британского престола, принц Уильям раскритиковал богатых людей, которые тратят огромные средства на космический туризм, и призвал сначала спасти нашу планету. Также он пригласил мировых лидеров воплотить слова в жизнь на саммите по климату, известном как COP26, который завтра начнется в Глазго.