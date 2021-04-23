Минздрав Израиля рекомендовал отказаться от путешествий в Украину из-за COVID-19

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Кроме нашего государства, в списке "опасных" оказались еще шесть стран

Министерство здравоохранения Израиля дало рекомендации своим гражданам об избежании путешествий в Украину из-за высокой вероятности заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Ситуация в мире такова, что мы настоятельно рекомендуем не выезжать за границу, если в этом нет необходимости. Минздрав определил семь стран с очень высокой заболеваемостью и высокой вероятностью заражения или заражения вариантами. Рекомендуем по возможности не ездить в эти страны", - отметил главный исполнительный директор министерства Хези Леви.

По его словам, в перечень попали государства, в которых наблюдается высокий уровень заболевания коронавирусом.

Следовательно, туда вошли сразу семь стран. В частности, кроме Украины, там оказались Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

При этом в Минздраве предупредили путешественников о том, что инфицирование различными штаммами COVID-19 возможно как вакцинированных, так и невакцинированных граждан.

Напомним, по состоянию на пятницу, 23 апреля, уровень госпитализации больных коронавирусом COVID-19 превышено в столице и 16 областях.