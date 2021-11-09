Минигеликоптер Ingenuity совершил пятнадцатый полет на Марсе и сделал фото

Фото из открытых источников

Он находился в воздухе в течение 128,8 секунды

Минигеликоптер Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), совершил пятнадцатый полет на Марсе. Об этом сообщили в Twitter Лаборатории реактивного движения NASA.

"Марсовый вертолет успешно завершил свой 15-й полет на Марсе. Он длился 128,8 секунды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет приземлился в запланированном районе. Во время полета он сделал несколько фотографий, которые будут вскоре переданы на Землю.

Минигеликоптер Ingenuity NASA

Как сообщалось ранее, минигеликоптер Ingenuity успешно совершил свой четырнадцатый полет, продемонстрировав способность летать на Красной планете в летних погодных условиях.

При этом, команда Ingenuity успешно выполнила короткий прыжок на своем текущем аэродроме.

А марсоход NASA Curiosity собрал образцы почвы на Красной планете, в которых были обнаружены новые соединения – аммиак и бензойная кислота.

По словам ученых, сегодня Марс в основном состоит из грязи, пыли и газа, но предполагается, что ранее на Красной планете существовали озера, реки и микробное жизни.