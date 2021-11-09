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Минигеликоптер Ingenuity совершил пятнадцатый полет на Марсе и сделал фото

Фото из открытых источников

Он находился в воздухе в течение 128,8 секунды

Минигеликоптер Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), совершил пятнадцатый полет на Марсе. Об этом сообщили в Twitter Лаборатории реактивного движения NASA.

"Марсовый вертолет успешно завершил свой 15-й полет на Марсе. Он длился 128,8 секунды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет приземлился в запланированном районе. Во время полета он сделал несколько фотографий, которые будут вскоре переданы на Землю.

Минигеликоптер Ingenuity NASA

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Как сообщалось ранее, минигеликоптер Ingenuity успешно совершил свой четырнадцатый полет, продемонстрировав способность летать на Красной планете в летних погодных условиях.

При этом, команда Ingenuity успешно выполнила короткий прыжок на своем текущем аэродроме.

А марсоход NASA Curiosity собрал образцы почвы на Красной планете, в которых были обнаружены новые соединения – аммиак и бензойная кислота.

По словам ученых, сегодня Марс в основном состоит из грязи, пыли и газа, но предполагается, что ранее на Красной планете существовали озера, реки и микробное жизни.

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