Мини-вертолет Ingenuity совершил 14-й полет на Марсе

Команда Ingenuity успешно выполнила короткий прыжок на своем текущем аэродроме

"Команда Ingenuity успешно выполнила короткий прыжок на своем текущем аэродроме, чтобы проверить настройки более высоких оборотов, чтобы он мог летать при более низкой плотности атмосферы на Красной планете. Этот тест также оставляет команде место для увеличения оборотов, если это необходимо для будущих полетов", — сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Подчеркивается, что в летних условиях на фоне повышения температуры на месте приземления Ingenuity в кратере Езеро, роторы аппарата должны вращаться быстрее, чтобы поднять его в воздух.

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Напомним, ранее мы писали, что NASA мини-вертолет Ingenuity столкнулся со сложностями перед 14-м полетом на Марсе, поскольку разреженный воздух планеты делает полеты более сложными.

По словам членов команды, 14-й полет вертолета является простой задачей по сравнению с некоторыми предыдущими разведывательными полетами.

Изначально предполагалось, что полет состоится не ранее 17 сентября, но это зависело от готовности команды миссии к такой возможности.