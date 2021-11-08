Минфин США ввел санкции против двух киберпреступников - граждан РФ и Украины

Фото из открытых источников

Они подозреваются в нападении на ІТ-компанию Kaseya

Министерство финансов США за злонамеренную кибердеятельность ввело санкции против двух граждан России и Украины, их криптоактивов, а также нескольких веб-сайтов, зарегистрированных в разных странах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса контроля за иностранными активами Министерства финансов США.

Как отмечается, санкции США были введены против 28-летнего гражданина России Евгения Полянина, а также 22-летнего гражданина Украины Ярослава Васинского. В перечне ограничений напротив их фамилий также указаны криптовалютные счета.

Известно, что правоохранительные органы США готовят против Полянина и Васинского официальные обвинения, связанные с мошенничеством и отмыванием денег. Эти лица фигурируют как члены хакерской группировки REvil, которая в июле этого года совершила нападение на американскую ІТ-компанию Kaseya с помощью программ-вымогателей. В результате атаки вредоносное программное обеспечение заразило до 1,5 тысячи компаний по всему миру.

Напомним, что ранее эксперты Microsoft заявили, что Россия стоит за 58% совершенных при поддержке государственных органов кибератак в мире.

А основными целями этих хакеров становились правительственные ведомства и аналитические центры — в США, Украине, Великобритании и европейских странах-членах НАТО.

Кроме этого, в Украине ликвидировали веб-ресурс, который распространял персональные данные 200 млн человек, среди которых граждане Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и ряда стран СНГ.