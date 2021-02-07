live
Новости » Мир Читати новину українською

Минэкономики Германии призвало Берлин не останавливать "Северный поток-2": "Мы потеряем гигантские инвестиции"

Петер Альтмайер Фото из открытых источников

Министр Петер Альтмайер убежден, что Россия не слишком от этого пострадает, однако немецкие компании понесут значительные потери

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что отказ от завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2" может повлечь значительные финансовые потери для немецких компаний. Об этом Альтмайер сообщил в интервью изданию Bild am Sonntag.

Министр убежден, что вопрос с нарушением прав человека в России не стоит связывать с с реализацией "Северного потока-2".

"Экономические связи, существующие уже много десятилетий и экономические проекты предприятий - это одно, а грубые нарушения прав человека и наша реакция на них - другое", - подчеркнул Альтмайер.

Новости по теме: Несмотря на санкции США: В водах Дании возобновилась укладка труб "Северного потока-2"

По его словам, если "Северный поток-2" не достроят, то Россия не уменьшит поставки газа в Европу, ведь есть другие газопроводы. Как альтернативный вариант, он назвал транзит через Украину.

"Если "Северный поток-2" не достроят, то Россия не обязательно будет продавать меньше газа, поскольку продолжает работать "Северный поток-1" и газопровод через Украину. Однак, немецкие предприятия потеряют гигантские инвестиции, и поэтому я призываю к предметной дискуссии", - подчеркнул чиновник. 

Новости по теме: В Госдепе США назвали "Северный поток-2" угрозой трансатлантической безопасности

Напомним, недавно глава комитета немецкого парламента по международным делам Норберт предложил Рьотген ввести мораторий на строительство российского газопровода "Северный поток-2", если Россия будет давить на Украину из-за газа. 

 
Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Медведев выразил поддержку усилиям "Оппозиционной платформы – За жизнь" по недопущению введения цензуры против "112 Украина", NewsOne, ZIK Вице-президент Европарламента о блокировании телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK: Борьба с дезинформацией не может осуществляться за счет свободы прессы СНБО принял решение о санкциях против Козака, не имея доказательств для введения этих мер, - СМИ В посольстве США заявили, что не советовали Зеленскому закрыть телеканалы

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Защитить медиа. Тарифные протесты. Пожар во Львове. Страшная аватокатастрофа | #Новости | 06.02.21
Закриття телеканалів ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,
Елена Лукаш | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу