Мимо Земли в марте пролетит самый большой и быстрый астероид

Скорость космического тела составляет рекордные 124 тысячи километров в час

В следующем месяце мимо Земли пролетит астероид размером с калифорнийский мост Золотые Ворота, который станет самым большим и быстрым космическим камнем, который пролетит возле нашей планеты в этом году. Об этом сообщает Live Science.

Отмечается, что астероид, официальное название которого 231937 (2001 FO32), имеет диаметр от 0,8 до 1,7 километра. Он достигнет расстояния в 2 миллиона километров от Земли уже 21 марта, что считается достаточно близким промежутком. При этом скорость астероида составляет рекордные 124 тысячи километров в час.

По данным NASA, космическое тело считается "потенциально опасным", если его орбита пересекается с орбитой нашей планеты на расстоянии менее 7,5 млн км, а его диаметр превышает 140 г.

Известно, что небольшие астероиды проходят между Землей и Луной несколько раз в месяц. При этом их обломки сгорают в атмосфере нашей планеты почти ежедневно. В течение следующих 100 лет ни один известный астероид не несет значительного риска для Земли.

Сейчас самой большой известной угрозой считается астероид астероид (410777) 2009 FD, который имеет 1 шанс на 714 (менее 0,2%) поразить Землю в 2185 году. При этом ученые изучают методы отклонения астероидов, которые насут угрозу для планеты. В частности, речь идет о силе притяжения космического корабля для" вытягивания " астероида с его траектории на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что 32-метровый астероид 2021 CO приблизится к Земле ближе, чем Луна. Предполагалось, что 2021 CO пролетит на расстоянии 345 885 км от нашей планеты.