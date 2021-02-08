Миллион за идею: Маск раскрыл детали конкурса технологий для извлечения углерода из атмосферы

Илон Маск ТАСС

Соревнования продлятся четыре года

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск раскрыл детали относительно многомиллионного приза тому, кто изобретет лучшую технологию для борьбы с климатическими изменениями, что поможет сдержать глобальное потепление. Об этом сообщает пресс-служба упомянутого конкурса Xpize.

"Удаление углерода XPRIZE направлено на борьбу с самой большой угрозой, с которой сталкивается человечество, - борьба с изменением климата и сбалансирование углеродного цикла Земли. Этот конкурс в размере 100 миллионов долларов, финансируемый Илоном Маском и его фондом, является крупнейшим поощрительным призом в истории, чрезвычайной вехой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, принять участие в соревнованиях ученых могут и новаторы, и целые команды из любой страны мира. Главная задача конкурсантов – представить решение, которое поможет удалять из воздуха и воды углекислый газ безопасным способом.

"Цель этого XPRIZE - вдохновить и помочь масштабировать эффективные решения для коллективного достижения цели вывода углерода 10 гигатонн в год к 2050 году, чтобы помочь бороться с изменением климата и восстановить углеродный баланс Земли", - сообщили в фонде.

Кроме этого, стало известно, что конкурс продлится в течение 4 лет. Регистрация начнется в День Земли 22 апреля 2021 года. Соревнование закончится в этот самый день 2025 года.

"Решения будут научно оцениваться по нескольким критериям, таким как: количество удаленного СО2, анализ жизненного цикла процесса удаления, энергоэффективность, отпечаток земле и возможности хранения", – добавили в Xpize.

Призовой фонд конкурса составляет 100 млн долларов. В частности, 15 выбранных команд получат по 1 миллиону каждая. Также предполагается наличие студенческих стипендий на сумму 200 тысяч долларов – деньги тоже будут распределены между командами.

Кроме этого, тройка победителей также будет иметь денежные призы в размере 80 млн долларов. Например, победитель получит больше всего – 50 миллионов, конкурсант за второе место будет иметь 20 млн, а за третье - 10 млн.

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Напомним, что Илон Маск в конце января заинтриговал интересным заявлением. Он сообщил, что готов дать 100 млн долларов за решение для уменьшения количества углерода в воздухе, впрочем детали конкурса пообещал анонсировать чуть позже.