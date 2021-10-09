Михаил Саакашвили начал употреблять сок и мед, - начальник СПС Грузии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили Facebook/Михеила Саакашвили

Это фактически говорит о том, что организму политика не угрожает истощение

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который ранее объявил голодовку в тюрьме, начал употреблять мед и натуральный сок. Об этом сообщает Грузия online.

"У него (Михеила Саакашвили, - ред.) был доступ к различным продуктам, включая натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока. Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок, что фактически говорит о том, что так или иначе, организму не грозит истощение", - отметил начальник Специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили.

В то же время, на Facebook-странице Саакашвили появилось обращение политика к международному сообществу, в котором он заявил о незаконном содержании под стражей без суда.

"Согласно законодательству Грузии, любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть немедленно доставлено в суд.

Меня уже 9 дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается. Существует явная попытка не допустить моего появления на публике перед предстоящим вторым туром выборов, в то время, как почти в каждом большом городе моя партия идет вслед за партией Иванишвили", - подчеркнул Саакашвили.

Напомним, что ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экспрезидента Михеила Саакашвили. По его словам, правоохранители владели информацией о его передвижении.

А Саакашвили подчеркнул, что голодать, пока он и задержанные из-за него люди не будут освобождены. Кроме этого, он намерен отказаться от помощи врачей даже в случае ухудшения здоровья.