Мигранты в сопровождении пограничников покидают лагерь у КПП на границе с Польшей

Нелегальные мигранты с территории Беларуси продолжают пытаться перейти границу с Польшей Фото из открытых источников

Они отправляются в неизвестное место в сопровождении белорусских служб

Сотни мигрантов, проведшие почти два дня у КПП "Брузги-Кузница" на границе с Польшей, покидают свой лагерь и отправляются куда-то в сопровождении белорусских силовиков. Об этом сообщили польские пограничники, передает "Европейская правда".

"Мы видим, что иностранцы, которые находятся с белорусской стороны возле КПП "Брузги", собирают вещи и покидают лагерь. Они отправляются в неизвестное место в сопровождении белорусских служб", - говорится в сообщении.

Заместитель главы МВД Мацей Васик рассказал, что получил информацию, что по указанию Лукашенко для мигрантов на границе отправили автобусы и они постепенно уезжают из лагеря, сообщает PAP.

Obserwujemy, że cudzoziemcy koczujący po stronie białoruskiej, w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi, spakowali się i opuszczają obozowisko. Przemieszczają się pod nadzorem białoruskich służb w nieznane miejsce. #zgranicy pic.twitter.com/SwvKtJRA5s — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Белорусское государственное информагентство "БЕЛТА" сообщило, что мигрантов продолжают размещать в отапливаемых помещениях, в придачу к складу, где провели последнюю ночь около 1000 мигрантов.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил Государственной пограничной службе 21 миллион гривен на укрепление границы Украины колючей проволокой типа "Егоза". Средства будут направлены из резервного фонда государственного бюджета.