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Мигранты в сопровождении пограничников покидают лагерь у КПП на границе с Польшей

Нелегальные мигранты с территории Беларуси продолжают пытаться перейти границу с Польшей Фото из открытых источников

Они отправляются в неизвестное место в сопровождении белорусских служб

Сотни мигрантов, проведшие почти два дня у КПП "Брузги-Кузница" на границе с Польшей, покидают свой лагерь и отправляются куда-то в сопровождении белорусских силовиков. Об этом сообщили польские пограничники, передает "Европейская правда".

"Мы видим, что иностранцы, которые находятся с белорусской стороны возле КПП "Брузги", собирают вещи и покидают лагерь. Они отправляются в неизвестное место в сопровождении белорусских служб", - говорится в сообщении.

Заместитель главы МВД Мацей Васик рассказал, что получил информацию, что по указанию Лукашенко для мигрантов на границе отправили автобусы и они постепенно уезжают из лагеря, сообщает PAP.

 

Белорусское государственное информагентство "БЕЛТА" сообщило, что мигрантов продолжают размещать в отапливаемых помещениях, в придачу к складу, где провели последнюю ночь около 1000 мигрантов.

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Напомним, Кабинет министров Украины выделил Государственной пограничной службе 21 миллион гривен на укрепление границы Украины колючей проволокой типа "Егоза". Средства будут направлены из резервного фонда государственного бюджета.

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