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Мигранты ночью штурмовали границу Польши и Беларуси, есть раненые

Пограничная служба РП

Во время штурма были ранены двое польских военных

Нелегальные мигранты из Беларуси за минувшую ночь 206 раз пытались прорваться в Польшу. Об этом на своей странице в Twitter сообщает пограничная служба Польши.

"Группа из более 100 иностранцев вчера штурмовала польско-белорусскую границу на отрезке границы, охраняемый пограничной заставой в Беловеже", — говорится в публикации.

По данным пограничников, белорусские службы во время попытки прорыва ослепляли польских офицеров и солдат лазерами и стробоскопом.

Также отмечается, что за помощь мигрантам задержали шестерых граждан Грузии и одного россиянина.

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Напомним, ранее группа агрессивно настроенных мигрантов с Ближнего Востока штурмом пыталась попасть из Беларуси в Польшу. Иностранцы силой преодолевали заграждения из колючей проволоки на границе. Пограничники выдали 12 лицам постановления немедленно покинуть Польшу.

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