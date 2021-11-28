Мигранты на границе Беларуси подрались за последнюю коробку теплой обуви. Видео

Инцидент произошел в пункте размещения беженцев

Как отмечается, инцидент произошел в пункте размещения беженцев 28 ноября.

Мигранты набросились друг на друга из-за того, что не смогли поделить последнюю пару зимней обуви, которую им привезли как гуманитарную помощь.

"Поводов для споров у мигрантов множество: от одежды до сигарет или горячей воды. Все вроде бы есть, но налицо и большая конкуренция", - добавляется в подписи под видео.

Как сообщалось ранее, 23 ноября нелегальные мигранты с территории Беларуси пытались 267 раз незаконно пересечь границу с Польшей. Они бросали камни в польских пограничников.

Так, во время атаки мигрантов один из пограничников получил травму головы, ему оказали медицинскую помощь.

Позже, на отрезке польско-белорусской границы в районе населенного пункта черемуха свыше 200 мигрантов пытались прорваться на территорию РП.

В то же время в отношении 56 иностранцев пограничники выдали постановления об оставлении территории Польши, задержаны двое граждан Ирака.