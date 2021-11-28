Мигранты на границе Беларуси подрались за последнюю коробку теплой обуви. Видео
Инцидент произошел в пункте размещения беженцев
На белорусско-польской границе мигранты устроили драку. Соответствующее видео обнародовал Sputnik Беларусь.
"Поводов для споров у мигрантов множество: от одежды до сигарет или горячей воды. Все вроде бы есть, но налицо и большая конкуренция", - добавляется в подписи под видео.
Как сообщалось ранее, 23 ноября нелегальные мигранты с территории Беларуси пытались 267 раз незаконно пересечь границу с Польшей. Они бросали камни в польских пограничников.
Так, во время атаки мигрантов один из пограничников получил травму головы, ему оказали медицинскую помощь.
Позже, на отрезке польско-белорусской границы в районе населенного пункта черемуха свыше 200 мигрантов пытались прорваться на территорию РП.
В то же время в отношении 56 иностранцев пограничники выдали постановления об оставлении территории Польши, задержаны двое граждан Ирака.