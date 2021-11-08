Мигранты из Белоруссии пошли на штурм польской границы. Видео

Граница Польши с Беларусью Фото из открытых источников

В результате инцидента частично разрушено заграждение из колючей проволоки

Нелегальные мигранты из Беларуси пытались силой пересечь заграждения на польско-белорусской границе. Об этом говорилось в Twitter МВД Польши.

"Польские службы предотвратили попытку мигрантов пробиться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация под контролем", - говорится в сообщении.

При этом, мигранты проводили видеотрансляцию с места происшествия, на которой видно, что частично разрушено заграждение из колючей проволоки. Кроме этого, нелегалы скандируют на английском языке к польским силовикам: "Германия, Германия" и объясняют, что хотят в ФРГ.

А со стороны Польши выстроилось много военнослужащих и полицейских со щитами, которые периодически применяют против наиболее агрессивных мигрантов слезоточивый газ. В то же время над зоной конфликта на низкой высоте периодически пролетают польские военные вертолеты.

"Очередные группы мигрантов в сопровождении белорусских служб прибывают на польско-белорусскую границу и осуществляют попытки ее силового пересечения", - отметили в Пограничной службе Польши.

Также в Варшаве сегодня собрался правительственный кризисный штаб с участием силовиков под председательством премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

Как известно, войска трех бригад территориальной обороны Польши переведены в повышенную готовность к действиям.

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В частности лидеры оппозиционных партий призывают власти созвать по этому поводу Совет нацбезопасности страны, инициировать внеочередное заседание Европейского совета и обратиться в НАТО для проведения консультаций в соответствии с 4-й статьей Вашингтонского договора.

PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

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Напомним, что ранее сотни мигрантов, которые направлялись по территории Беларуси в сторону Польши, дошли до забора на границе. Соответствующее видео разместило Министерство обороны Польши.