Украина изучит аудиозапись о возможном умышленном уничтожении самолета МАУ в Иране, - Енин

В Иране разбился самолет МАУ CNN

В нем, возможно, иранский министр иностранных дел рассказывает о преднамеренном сбитии

Украинская сторона изучит аудиозаписи, которые могут свидетельствовать о причастности иранской стороны до преднамеренного крушения украинского самолета МАУ близ Тегерана.Об этом в комментарии "Радио Свободе" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"С самого утра нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов досудебного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся в контакте с нашими иностранными коллегами и координировать усилия по исследованию этой записи с целью установления его подлинности", - заявил он.

По словам Енина, украинские следователи и прокуроры являются компетентными и смогут выяснить истинные причины аварии.

"Расследование сбития MH17 является ярким этому примером. Мы обязательно сообщим вам о результатах. Как мы неоднократно говорили, ключевым для Украины является восстановление справедливости и установление правды. Мы установим, что произошло той ночью", - отметил заместитель главы МИД.

При этом чиновник добавил, что Украина и мировое сообщество выступает за то, что наибольшей ценностью являются человеческие жизни, их права и, непосредственно, система безопасности полетов.

"Уже через несколько недель органы по безопасности авиации Украины выскажут свои комментарии к проекту технического отчета, после чего Иран подаст его на рассмотрение IKAO. Я призываю всех, весь цивилизованный мир внимательно следить за публикацией этого отчета и должным образом отреагировать на него. Также продолжается и трек уголовного расследования, именно оно должно расставить все точки над " і "относительно того, кто и при каких обстоятельствах сбил самолет", - сообщил он.

Кроме этого Енин отметил, что в совместную координационную группу по расследованию авиакатастрофы Украина входит вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и Афганистаном. Таким образом, совместно они планируют довести дело до конца и бороться за справедливость.

Напомним, что сегодня утром канадское правительство и органы безопасности страны заявили о наличии интересной записи. В частности, на ней, вероятно, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе говорит о том, что уничтожение рейса украинского Boeing было преднамеренным. Однако, Иран официально опроверг информацию о умышленном сбиваниеи самолета МАУ 8 января 2020 года. Представительство страны считает, что предоставленная запись не соответствует действительности.