Microsoft сообщила о новой хакерской атаке. К ней причастна Россия

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В частности, киберпреступники попытались атаковать около 3 тысяч учетных записей

Несколько организаций и государственных агентств Соединенных Штатов подверглись атакам хакерской группировки Nobelium из России. На этой неделе их усилия были нацелены на около 3 тысяч учетных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях не менее чем в 24 странах мира. Об этом сообщил в своем блоге вице-президент компании Том Берт.

По его словам, за атакой стоят российские хакеры, каким-то образом связанные с атакой на IT компанию SolarWinds.

Берт сказал, что кампания, по-видимому, является продолжением многочисленных попыток российских хакеров "нацелиться на правительственные учреждения, участвующие во внешней политике, в рамках усилий по сбору разведданных".

Хакеры получили доступ к учетной записи Агентства США по международному развитию (USAID) в службе маркетинга электронной почты Constant Contact, сообщила Microsoft. Настоящие фишинговые письма от 25 мая якобы содержат новую информацию о мошенничестве на выборах 2020 года и содержат ссылки на вредоносное ПО, которое позволяет хакерам получить постоянный доступ к сломанным машинам".

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Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза продлил до 18 мая 2022 года действие санкций против российских хакеров из структуры Главного разведуправления РФ, а также китайских и северокорейских групп. Речь идет о механизме, который позволяет замораживать активы и запрещать выезд.