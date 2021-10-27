Microsoft почти догнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний, - Bloomberg

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Рыночная стоимость Microsoft составляет 2,40 триллиона долларов

Бум продаж электронной продукции в первом квартале этого года вернул корпорацию Microsoft в борьбу за самую дорогую компанию в мире и приблизил ее стоимость до показателей компании Apple, которая пока лидирует в списке. Об этом сообщает агентство "Bloomberg".

"Программный гигант Microsoft Corp - ред.) отстает меньше чем на 60 млрд долларов от того, чтобы подвинуть с пьедестала Apple Inc.",- говорится в публикации.

При этом уточняется, что рыночная стоимость Microsoft составляет 2,40 триллиона долларов по сравнению с 2,46 триллиона долларов стоимости Apple.

Еще одним "катализатором" соревнований между компаниями может стать очередное обнародование результатов работы Apple, которое ожидается уже в этот четверг. По оценкам аналитиков, одним из факторов влияния на рейтинг "яблочной" компании может стать ее недавнее заявление перед серией праздников в США о сокращении производства iPhone 13 в 2021 году.

Как сообщалось ранее, бренд Apple остается самым дорогим в мире в течение девяти лет подряд. Список других компаний в ТОП-10 также не изменился.