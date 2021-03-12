Международные СМИ возмущены вызовом Медведчука на допрос

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Международные СМИ продолжают широко освещать репрессии, которые украинская власть осуществляет против оппозиции. Так, издание Around World Journal опубликовало материал о вызове на допрос председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Издание отмечает, что Медведчук, в отличие от других политиков, не побоялся и пришел на допрос в СБУ. Журналисты также приводят слова депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, который назвал происходящее "агонией режима, который проиграл, предал страну, народ".

В публикации также говорится, что накануне Медведчук, сам прокомментировал санкции, введенные против него Киевом. Политик подчеркнул, что принятые меры ограничивают его конституционные права.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, летевших в Россию. Ограничения распространяются на все имущество Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции продлятся три года.

Напомним, ранее "Репортеры без границ" заявили, что желание президента Украины Владимира Зеленского бороться с пропагандой не является оправданием для его санкций против оппозиции, в результате которых жертвами политической борьбы стали независимые телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний", а также журналисты, работавшие в этих медиа. Об этом говорится в статье на сайте международной организации.

Отмечается, что "Репортеры без границ" обеспокоены неправомерным применением санкций к оппозиционным телеканалам и призывают власти Украины к выполнению своих международных обязательств.

А американские СМИ пишут, что украинская власть и, в частности, президент Зеленский предпринимают многочисленные попытки убрать с политической арены своего главного конкурента – народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Но санкции и репрессии не смогут запугать и сломать лидера крупнейшей оппозиционной фракции в украинском парламенте и его сторонников. Такое мнение высказывается в статье, опубликованной американской организацией Jamestown Foundation.

"Хотя на первый взгляд санкции против Медведчука и Козака могут показаться эффективными и жесткими, они вряд ли доставят им большие неприятности", – пишет интернет-ресурс.