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Международные авиакомпании прекратили полеты в Израиль

Израиль Фото из открытых источников

Ранее в Израиле пытались перенести рейсы в другой аэропорт

Все иностранные авиакомпании временно отменяют полеты в Израиль из-за ракетных обстрелов из Сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel

Согласно сообщению, в последние об отмене своих рейсов в ОАЭ заявили авиаперевозчики Fly Dubai и Etihad Air, они присоединились к ряду компаний, которые остановили авиаперевозки в Израиле.

Как отмечается, авиасообщение прекратили, хотя ранее Израиль пытался переадресовать рейсы из Международного аэропорта имени Бен-Гуриона, что является главным аэропортом страны, на посадку в аэропорту Рамон на юге страны. 

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Следует заметить, что отмена касается рейсов, которые в основном были запланированы на вторник. Онлайн-табло аэропорта Бен-Гурион показывает, что многие авиакомпании все еще имеют рейсы, запланированные с 19 мая.

Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

Вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

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За ночь, с 14 на 15 мая, из Сектора Газа в направлении Израиля было запущено 200 ракет.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила обстрел Сектора Газа и уничтожила башню "Аль-Джалаа", в которой были расположены офисы ряда ведущих международных СМИ.

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