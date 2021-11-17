Меркель провела второй телефонный разговор с Лукашенко

Канцлер ФРГ подчеркнула необходимость при поддержке УВКБ ООН и МОМ

"Во второй телефонном разговоре с Александром Лукашенко канцлер подчеркнула необходимость при поддержке УВКБ ООН и МОМ и в сотрудничестве с Европейской комиссией обеспечить гуманитарную помощь и возможности возврата для пострадавших", - говорится в заметке.

Как сообщает Bild со ссылкой на свои источники, во время разговора Лукашенко поднимал вопрос о снятии санкций ЕС против его страны, требовал, чтобы ЕС (особенно Германия) забрал половину мигрантов, а также финансовой помощи для создания срочных приютов и домов беженцев, поскольку он "опасается еще большей волны беженцев из Афганистана через его страну в Европу".

Меркель, мол, пообещала диктатору изучить предложения и обсудить их с главами государств ЕС.

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Напомним, ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси. Одной из главных тем стало оказание гуманитарной помощи беженцам и нелегалам, которые там находятся. Телефонный разговор длился около 50 минут.