Меркель после выхода в отставку будет иметь собственное бюро с 9 сотрудниками
На его содержание будет выделяться от 46 тысяч до 56 тысяч евро в месяц
"Это соответствует многолетней государственной практике, что федеральным канцлерам после завершения каденции предоставляется бюро, чтобы поддерживать их в ходе дальнейших служебных обязанностей", – заявил представитель федерального правительства и канцлера Штеффен Зайберт, отвечая на громкую критику.
По его словам, сотрудники будут помогать Меркель технически и организационно.
"Частная деятельность или деятельность, направленная на получение дохода, не будет поддерживаться этим будущим офисом", - отметил спикер.
Он также не опроверг предположения, что возглавлять бюро будет он сам.
Как сообщил Spiegel, комитет Бундестага, решил, что после ее полномочий Меркель будет выделены офис с офис-менеджером, заместителем офис-менеджера, двумя техническими специалистами, тремя клерками и двумя водителями.
На две руководящие должности планируется зарплата в размере около 10 400 евро в месяц.
Всего на содержание бюро будет выделяться от 46 тысяч до 56 тысяч евро в месяц.
Как известно, Меркель возглавляла правительство ФРГ в течение последних 16 лет. Сейчас она продолжает исполнять обязанности до момента выборов нового канцлера, это может произойти в начале декабря.
Напомним, ранее мы писали, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к Ангеле Меркель с просьбой продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера несмотря на то, что ее полномочия кончились.