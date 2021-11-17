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Меркель после выхода в отставку будет иметь собственное бюро с 9 сотрудниками

Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE

На его содержание будет выделяться от 46 тысяч до 56 тысяч евро в месяц

Ангела Меркель после выхода в отставку будет иметь бюро с 9 сотрудниками. Соответствующее решение принял общий комитет Бундестага, передает "Укринформ".

"Это соответствует многолетней государственной практике, что федеральным канцлерам после завершения каденции предоставляется бюро, чтобы поддерживать их в ходе дальнейших служебных обязанностей", – заявил представитель федерального правительства и канцлера Штеффен Зайберт, отвечая на громкую критику.

По его словам, сотрудники будут помогать Меркель технически и организационно.

"Частная деятельность или деятельность, направленная на получение дохода, не будет поддерживаться этим будущим офисом", - отметил спикер.

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Он также не опроверг предположения, что возглавлять бюро будет он сам.

Как сообщил Spiegel, комитет Бундестага, решил, что после ее полномочий Меркель будет выделены офис с офис-менеджером, заместителем офис-менеджера, двумя техническими специалистами, тремя клерками и двумя водителями.

На две руководящие должности планируется зарплата в размере около 10 400 евро в месяц.

Всего на содержание бюро будет выделяться от 46 тысяч до 56 тысяч евро в месяц.

Как известно, Меркель возглавляла правительство ФРГ в течение последних 16 лет. Сейчас она продолжает исполнять обязанности до момента выборов нового канцлера, это может произойти в начале декабря.

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Напомним, ранее мы писали, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к Ангеле Меркель с просьбой продолжить правительственную деятельность до избрания нового канцлера несмотря на то, что ее полномочия кончились.

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