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Меркель поедет в США, чтобы решить спор вокруг "Северного потока-2", - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Точная дата еще не назначена

Канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается совершить поездку в Вашингтон, чтобы решить с США проблемы вокруг строительства "Северного потока-2". Об этом сообщает Handelsblatt.

Согласно сообщению, пока нет конкретной даты, но предварительно это может произойти в июле или августе. 

Следует заметить, что это будет первая поездка Меркель в Соединенные Штаты с тех пор, как американским президентом стал Джо Байден.

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Как отмечается, переговоры будут касаться широкого круг вопросов, но особенно важным будет газопровод "Северный поток-2".

Стороны рассматривают несколько вариантов урегулирования спора, которые коснутся, в частности, и Украины.

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Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки и Германия в связи завершением строительства газопровода "Северный поток-2" обсуждают возможные компенсации Украине.

В частности, речь идет о возмещении, поскольку Киев может потерять транзит газа из России в Европу.

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