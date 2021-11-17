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Меркель обсудила с премьером Польши миграционный кризис на границе с Беларусью

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

В ходе разговора речь шла о тесном сотрудничестве Германии и Польши

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Об этом заявил спикер правительства Германии Штеффен Зайберт.

Главной темой беседы стала ситуация с мигрантами на границе с Беларусью.

По его словам, в ходе разговора речь шла о тесном сотрудничестве Германии и Польши в связи со сложной ситуацией с мигрантами на границе Беларуси и ЕС.

"Канцлер подчеркнула полную солидарность Германии с Польшей", - подчеркнул Зайберт.

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Напомним, ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси. Одной из главных тем стало оказание гуманитарной помощи беженцам и нелегалам, которые там находятся. Телефонный разговор длился около 50 минут.

Ранее полиция Польши сообщила, что белорусы собрали на пограничном переходе в Кузнице около 3,5 тысячи мигрантов. Большая группа мигрантов на границе с Польшей в понедельник, 15 ноября, утром вышла к белорусскому пункту пропуска "Брузги", который граничит с польским пунктом пропуска "Кузница".

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