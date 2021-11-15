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Меркель обсудила с Лукашенко миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Телефонный разговор длился около 50 минут

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси. Одной из главных тем стало оказание гуманитарной помощи беженцам и нелегалам, которые там находятся. Об этом сообщает пресс-служба немецкого канцлера.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси.

Особое внимание лидеры уделили необходимости оказания гуманитарной помощи беженцам и мигрантам, которые там находятся.

Подчеркивается, что телефонный разговор длился около 50 минут.

В частности в ходе беседы Меркель и Лукашенко коснулись путей и перспективы решения миграционной проблемы для недопущения эскалации на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией.

Также стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты по этой ситуации.

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Напомним, ранее мы писали, что Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

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