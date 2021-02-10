Меркель хочет продлить локдаун в Германии до марта, - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Сейчас локдаун действует до 14 февраля

По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель, нынешний локдаун в стране нужно продлить до марта. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, в немецких СМИ цитируют проект документа с соответствующими предложениями, который подготовило ведомство канцлера к совещанию с премьер-министрами земель. Консультации федерального правительства с руководителями правительств федеральных земель относительно дальнейшей судьбы нынешнего локдауна должны состояться 10 февраля.

Следует заметить, что текст документа при этом не содержит ни одной даты возможного завершения локдауна и не имеет четких указаний относительно этапов ослабления. Однако в проекте указано, что возможные послабления будут касаться прежде всего открытия детсадов и школ. Для такого шага рассматривается возможность применения тестов на коронавирус.

Как отмечается, во время фракционного заседания консервативного блока ХДС/ХСС в Бундестаге Меркель высказалась против "преждевременного выхода из локдауна". Она заявила, что первые шаги по ослаблению локдауна можно ожидать в начале марта.

Сначала это будет касаться открытия детских садов и начальных школ, послаблений в розничной торговле и в работе парикмахеров, но все это может происходить при определенных условиях и ограничениях.

Кроме этого, Меркель предостерегла от быстрой отмены локдауна из-за угрозы того, что "количество заражений снова очень стремительно возрастет". Она предположила, что если нынешние условия продлятся до 1 марта, то, возможно, удастся предотвратить дальнейший локдаун.

В то же время она подчеркнула, что сам локдаун должен продолжаться. Цель этих жестких ограничительных мер - довести уровень заражений по всей стране "до коридора", который сделал бы возможным "равномерный выход" из локдауна.

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