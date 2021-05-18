Мексиканские ученые открыли новый вид динозавров: Он имеет хохолок-гребешок

"Хохлатый динозавр" Фото ukr.media

По данным исследователей, этот представитель древнего животного мира был травоядным

На севере Мексики палеонтологи открыли новый вид динозавров, который жил на Земле 73 миллиона лет назад. Об этом сообщает "Урядовий кур'єр".

Как отмечается, он получил название Tlatolophus galorum — "хохлатый динозавр" и был найден после десяти моментов с момента обнаружения его останков.

При этом добавляется, что сначала палеонтологи, находясь на раскопках в штате Коауила, нашли хвост динозавра.

"После этого мы продолжили копать глубже и нашли бедренную кость, лопатку и другие элементы скелета, — пояснил ученый Алехандро Рамирес.

Поэтому, по словам исследователей, открытие стало исключительным случаем в мексиканской палеонтологии.

Особенность этого вида динозавров - наличие челки, что подобный "символа, который использовали в рукописях мезоамериканских народов, населявших Южную Америку до XVI века, для изображения процесса общения".

Также ученые считают, что "хохлатый" динозавр был травоядным.

"Этот огромный динозавр погиб около 72 или 73 миллионов лет назад, оказавшись на дне водоема, полной ила. Поэтому его тело быстро покрылось землей и могло сохраняться в течение тысячелетий, — предполагают они. - Хохлатый динозавр имел уши, которыми мог слышать низкочастотные звуки. Это, вероятно, были мирные существа, но они могли издавать страшные звуки, чтобы отпугивать хищников", - отметили специалисты.

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Ранее сообщалось, что в Аргентине ученым удалось обнаружить останки одного из древнейших титанозавров, жившего 140 миллионов лет назад.