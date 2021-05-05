Меган Маркл написала детскую книгу об отношениях отца и сына

Также герцогиня озвучит аудиоверсию книги

Меган Маркл написала детскую книгу "Скамейка" PENGUIN RANDOM HOUSE

Герцогиня Сассекская Меган Маркл написала детскую книгу "Скамейка" о взаимоотношениях отца и сына, в основу которой лег опыт воспитания принцем Гарри их сына Арчи. Об этом сообщает ВВС Русская служба.

Согласно сообщению, книгу опубликует американское издательство Penguin Random House. Книга увидит свет 8 июня.

"Скамейка" началась как стихотворение, которое я написала для мужа на День отца, через месяц после рождения Арчи. Стих лег в основу этой истории", - говорится в заявлении герцогини.

Новости по теме: Принц Гарри устроился работу: Он будет читать лекции о душевном здоровье

Кроме этого, Меган Маркл выразила надежду, что каждая семья сможет найти в "Скамейке" что-то похожее на свою жизнь, как она похожа на жизнь моей семьи".

Меган Маркл написала детскую книгу "Скамейка" PENGUIN RANDOM HOUSE

Как отмечается, книга также выйдет в аудиоформате, ее озвучит сама Меган. Иллюстрации создал именитый художник Кристиан Робинсон.

В самом издательстве Penguin Random House рассказали, что, по их замыслу, книга должна вызывать "глубокое чувство теплоты, привязанности и сострадания".

Новости по теме: Архиепископ Кентерберийский опроверг слова Меган Маркл о тайной свадьбе

Напомним, ранее стриминговая компания Netflix официально подтвердила, что принц Гарри и Меган Маркл создадут сериал для платформы. Лента будет рассказывать об известных на весь мир соревнованиях "Игры непокоренных" (Invictus Games).