Медведев выразил поддержку усилиям "Оппозиционной платформы – За жизнь" по недопущению введения цензуры против "112 Украина", NewsOne, ZIK

Дмитрий Медведев. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Дмитрий Медведев и Виктор Медведчук обсудили действия украинских властей по блокировке вещания телеканалов и введения санкций в отношении депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, сообщает пресс-служба "Единой России".

В ходе разговора было отмечено, что действия президента Владимира Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым без сомнения относится и свобода слова.

Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.