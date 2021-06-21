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Медики обнаружили новую мутацию индийского штамма COVID

Фото из открытых источников

Образцы уже прислали на секвенирование геномов

Индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаев инфицирования новым видом штамма коронавирус, получивший название Delta-plus. Об этом сообщает The Hindustan Times.

В частности, в образцах, собранных по меньшей мере из четырех районов штата Махараштра было выявлено 20 случаев нового варианта AAR.1 Sars-CoV-2, который также называют Delta-plus.

В правительстве штата заявили, что образцы прислали на секвенирование геномов.

Как сообщает Минздрав страны, Delta-plus, образован мутацией Delta (B.1.617.2), в настоящее время является вариантом, вызывающим интерес исследователей, но его пока не классифицируют как "вызывающий беспокойство".

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Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса COVID-19, который впервые обнаружили в Индии, официально зарегистрировано на 53-х территориях

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