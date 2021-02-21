Мать Роналдиньо умерла от коронавируса

Роналдинью с матерью Мигелиной Элои Дос Сантос Фото из открытых источников

Женщина заразилась COVID-19 в декабре и некоторое время провела в отделении интенсивной терапии

Ушла из жизни Мигелина Элои Дос Сантос – мать бывшего нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо. Об этом сообщает Diario Ole.

Отмечается, что женщина скончалась в результате осложнений коронавирусной болезни COVID-19. О ее болезни стало известно еще в декабре 2020 года. По словам Роналдиньо, мать заразилась вирусом, после чего некоторое время лежала в отделении интенсивной терапии.

Новости по теме: Скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона

К слову, бразильский футболист Роналду ди Ассис Морейра (Роналдиньо) является чемпионом мира 2002 года и обладателем "Золотого мяча"-2005. Однако футбольную карьеру он завершил в январе 2018 года. Последним его клубом был "Флуминенсе".

Напомним, ранее в результате осложнений коронавирусной болезни умер 76-летний легендарный защитник английского "Лидса" Норман Хантер.

Также несколько месяцев назад после длительной борьбы с COVID-19 умер бывший тренер львовского футбольного клуба "Карпаты" Валентин Ходукин.