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Мать Протасевича заявила, что ее сын находится в больнице в тяжелом состоянии

Роман Протасевич

 Фото из открытых источников

В МВД Беларуси эту информацию опровергают

Мать задержанного бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича заявила, что, по неподтвержденной информации, ее сын находится в одной из больниц Минска. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга". 

"Мать Романа Протасевича сообщила о том, что по неподтвержденной информации ее сын найден в одной из минских больниц. Состояние его критическое - проблемы с сердцем", - говорится в сообщении. 

В то же время в МВД Беларуси опровергли эту информацию и заявили, что задержанный находится в следственном изоляторе и не жаловался на состояние здоровья. 

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"В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении "Следственный изолятор №1" управления Департамента исполнения наказаний МВД по г. Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - отметили в ведомстве.

Как отмечается, белорусские государственные СМИ также распространили видео, на котором Протасевич говорит, что не имеет проблемы со здоровьем. Также он утверждает, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает признательные показания.

Напомним, накануне белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

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Мировые лидеры выразили свое возмущение и рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси, а европейские авиакомпании уже начали направлять свои самолеты в обход страны.

Сегодня президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращение авиасообщения между Украиной и Беларусью.

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