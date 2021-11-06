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Массовое отравление в Армении: В больницах находится более 120 человек

Укринформ

Состояние здоровья 6 пациентов оценивается как тяжелое, остальных-удовлетворительное

В столице Армении Ереване произошло массовое отравление. В больницах состоящее 122 человека с симптомами характерными для кишечной инфекции. Об этом сообщает Минздрав страны.

Отмечается, что массовое отравление обнаружено среди посетителей пиццерии "Ташир пицца".

Руководство сети отрицает свою причастность к произошедшему. Однако все ее заведения закрыты.

Отмечается, что сейчас в больницах города находится 88 человек, из них 19 - несовершеннолетние.

Состояние здоровья 6 пациентов оценивается как тяжелое, остальных - удовлетворительное.

В частности выписано 34 пострадавших.

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Напомним, ранее мы писали, что в Албании в городе Круя отравились почти 400 человек. По предварительным данным, причиной отравления стало попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью. Вероятно, сильные дожди на выходных привели к загрязнению питьевой воды.

 

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