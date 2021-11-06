Массовое отравление в Армении: В больницах находится более 120 человек
Состояние здоровья 6 пациентов оценивается как тяжелое, остальных-удовлетворительное
В столице Армении Ереване произошло массовое отравление. В больницах состоящее 122 человека с симптомами характерными для кишечной инфекции. Об этом сообщает Минздрав страны.
Отмечается, что массовое отравление обнаружено среди посетителей пиццерии "Ташир пицца".
Руководство сети отрицает свою причастность к произошедшему. Однако все ее заведения закрыты.
Отмечается, что сейчас в больницах города находится 88 человек, из них 19 - несовершеннолетние.
Состояние здоровья 6 пациентов оценивается как тяжелое, остальных - удовлетворительное.
В частности выписано 34 пострадавших.
Напомним, ранее мы писали, что в Албании в городе Круя отравились почти 400 человек. По предварительным данным, причиной отравления стало попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью. Вероятно, сильные дожди на выходных привели к загрязнению питьевой воды.