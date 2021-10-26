Массовое отравление в Албании: Почти 400 человек пострадали из-за загрязнения воды
Вероятно, сильные дожди на выходных привели к загрязнению питьевой воды
В Албании в городе Круя отравились почти 400 человек. По предварительным данным, причиной отравления стало попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Отмечается, что почти все пострадавшие были направлены в больницы Албании, так как их состояние не позволяло ограничиться только кратковременной помощью.
Для пострадавших обеспечено лечение и соответствующие медикаменты, все они находятся под наблюдением специалистов.
Сейчас о случаях со значительным ущербом для здоровья не сообщается.
Отмечается, что на основании физико-химических анализов, обнародованных Kruje Water Supply and Sewerage, причиной отравления жителей города могло стать наличие аммиака сверх нормы в воде.
Вероятно, сильные дожди на выходных привели к загрязнению питьевой воды.
Однако компания водоснабжения заявляет, что этот случай еще предстоит подтвердить, поскольку периодические анализы, проведенные лабораториями до этого периода, оказались оптимальными.
Напомним, ранее мы писали, что в Калуше зарегистрировали групповой очаг кишечной инфекции. Как отмечается, все больные госпитализированы в инфекционное отделение Калушской городской больницы.