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Массовое отравление в Албании: Почти 400 человек пострадали из-за загрязнения воды

Укринформ

Вероятно, сильные дожди на выходных привели к загрязнению питьевой воды

В Албании в городе Круя отравились почти 400 человек. По предварительным данным, причиной отравления стало попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью. Об этом сообщает Albanian Daily News.

Отмечается, что почти все пострадавшие были направлены в больницы Албании, так как их состояние не позволяло ограничиться только кратковременной помощью.

Для пострадавших обеспечено лечение и соответствующие медикаменты, все они находятся под наблюдением специалистов.

Сейчас о случаях со значительным ущербом для здоровья не сообщается.

Отмечается, что на основании физико-химических анализов, обнародованных Kruje Water Supply and Sewerage, причиной отравления жителей города могло стать наличие аммиака сверх нормы в воде.

Вероятно, сильные дожди на выходных привели к загрязнению питьевой воды.

Однако компания водоснабжения заявляет, что этот случай еще предстоит подтвердить, поскольку периодические анализы, проведенные лабораториями до этого периода, оказались оптимальными.

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Напомним, ранее мы писали, что в Калуше зарегистрировали групповой очаг кишечной инфекции. Как отмечается, все больные госпитализированы в инфекционное отделение Калушской городской больницы.

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