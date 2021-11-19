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Марсоход Perseverance снял на видео полет мінігелікоптера Ingenuity на Марсе

Вертолет NASA разведал местность для Perseverance NASA

На две камеры типа Mastcam-Z марсохода был снят 13-й полет, совершенный вертолетом еще 4 сентября

Марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии NASA на Марсе снял на видео один из последних полетов мінігелікоптера Ingenuity. Об этом говорится в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Отмечается, что на две камеры типа Mastcam-Z марсохода был снят 13-й полет, вертолет совершил еще 4 сентября.

"Даже на расстоянии 300 метров мы получаем отличный крупный план взлета и посадки через "правый глаз" Mastcam-Z. И хотя геликоптер немного больше, чем небольшое пятно на кадре, сделанном "левым глазом", это дает зрителям хорошо почувствовать размеры среды, которую исследует Ingenuity", - рассказал Джастин Маки из JPL.

Как известно, 16-й полет вертолета запланирован на субботу, 20 ноября.

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Напомним, ранее автоматические системы ровера Perseverance провели анализ веществ первых двух образцов марсианской породы, результаты которого предоставили новые данные о воде на Марсе. Марсианские образцы свидетельствуют о длительном контакте с водой, что является аргументом в пользу теории о существовании древней жизни на Красной планете.

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