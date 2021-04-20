Марсоход Perseverance передал на Землю видео первого полета вертолета на Марсе

Вертолет Ingenuity NASA

Летательный аппарат был в небе чуть менее 40 секунд

Ученым удалось записать видео первого полета летательного аппарата Ingenuity на Марсе, который состоялся 19 апреля. Об этом сообщает Space.com.

"Совершенный красивый полет! Я не думаю, что когда-нибудь смогу перестать смотреть это снова и снова", - отметила во время пресс-конференции менеджер проекта Ingenuity Мими Аунг, которая работает в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Южной Калифорнии.

Как отмечается, вертолет сумел подняться вверх на 3 метра над дном кратера Езеро. Там он пробыл в разреженном воздухе Марса в течение 39 секунд, а затем и приземлился в точке взлета.

При этом добавляется, что сам процесс полета удалось зафиксировать с помощью марсохода NASA Perseverance. Он записал его с расстояния 70 м, используя мощную систему камер Mastcam-Z.

Также стало известно, что Perseverance выполняет на Красной планете миссию по поискам признаков давней жизни. Однако, марсоход не начнет серьезную работу, пока не закончится лунная летная кампания Ingenuity. Perseverance документирует эту кампанию и решающим образом поддерживает ее. Например, вся связь с аппаратом, работающим на солнечной энергии, проходит через марсоход.

Следовательно, планируется, что в течение следующих двух недель вертолет выполнит еще хотя бы четыре таких полета. В частности, второй уже запланирован на 22 апреля.

По словам Аунг, в планах, чтобы Ingenuity пролетел около 600 м во время своего пятого и последнего полета, при условии, что вертолет хорошо будет выполнять вылеты со второго по четвертый. Пока еще неизвестно, где Ingenuity совершит свой последний взлет, но вполне возможно, что длительный полет поможет в планировании маршрутов Perseverance.

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Напомним, что 19 апреля самый легкий вертолет Ingenuity все же совершил первый полет на Марсе.