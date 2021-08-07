Марсоход Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Красной планеты
Данные, отправленные на Землю, показали, что во время первоначального отбора проб не было собрано никаких горных пород
Первая попытка марсохода Perseverance взять грунт с поверхности планеты не удалась. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Отмечается, что данные, присланные на Землю марсоходом Perseverance после его первой попытки собрать образец горной породы на Красной планете и запечатать его в пробирке, показали, что во время первоначального отбора проб не было собрано никаких горных пород.
Специалисты NASA считают, что с большей вероятностью причиной неудачи является сдвиг породы во время бурения, а не неполадки оборудования.
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Напомним, ранее мы писали, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) поделилось новыми фотографиями поверхности Красной планеты, которые сделал марсоход Perseverance.