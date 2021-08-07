Марсоход Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Красной планеты

Аппарат Perseverance (иллюстративное фото) NASA

Данные, отправленные на Землю, показали, что во время первоначального отбора проб не было собрано никаких горных пород

Первая попытка марсохода Perseverance взять грунт с поверхности планеты не удалась. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что данные, присланные на Землю марсоходом Perseverance после его первой попытки собрать образец горной породы на Красной планете и запечатать его в пробирке, показали, что во время первоначального отбора проб не было собрано никаких горных пород.

Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Марса Фото: NASA Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Марса Фото: NASA Perseverance не смог взять пробу грунта с поверхности Марса Фото: NASA

Специалисты NASA считают, что с большей вероятностью причиной неудачи является сдвиг породы во время бурения, а не неполадки оборудования.

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