Марсоход NASA прислал на Землю новые цветные фото планеты

Всего аппарат сделал пять снимков

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") от момента посадки на Красную планету уже прислал на Землю пять фото. Соответствующие снимки опубликованы на странице аппарата в Twitter.

Отмечается, что один из снимков камера марсохода сделала во время посадки аппарата. Он является кадром из видео, на котором видны тросы. С помощью них марсоход спускался на поверхность Красной планеты.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Кроме того, аппарат прислал фото, которое сделала сразу после посадки одна из его нижних камер, которые имеют название Hazcam. Еще одна фотография была сделана другой нижней камерой, и показала одно из шести колес Perseverance на переднем плане, а также поверхность планеты на заднем. Всего марсоход NASA имеет 23 камеры.

Напомним, недавно марсоход американского космического агентства NASA Perseverance совершил удачную посадку в северном полушарии Марса. За более 6 месяцев полета аппарат преодолел 470 миллионов километров.

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Впоследствии первые фотографии марсохода вызвали в социальных сетях шквал эмоций и спровоцировали смешной флешмоб. В частности, люди начали добавлять к изображению: инопланетянина, динозавра, мастера Йоду, сенатора Берни Сандерса и других.