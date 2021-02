Марсоход NASA прислал на Землю новые цветные фото планеты

Всего аппарат сделал пять снимков

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") от момента посадки на Красную планету уже прислал на Землю пять фото. Соответствующие снимки опубликованы на странице аппарата в Twitter.

Отмечается, что один из снимков камера марсохода сделала во время посадки аппарата. Он является кадром из видео, на котором видны тросы. С помощью них марсоход спускался на поверхность Красной планеты.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG