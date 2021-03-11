Марсоход NASA Perseverance официально начал поиски признаков жизни на Красной планете

Снимки с Марса Twitter / NASA's Perseverance Mars Rover

Миссия осуществляется с помощью комплекта инструментов SuperCam

Комплект инструментов SuperCam на борту марсохода Perseverance начал искать следы жизнь на Красной планете. В будущем все собранные этим аппаратом материалы вернутся для исследования на Землю, передает Science Alert.

"Камни и почва с Марса станут для ученых священным граалем. "Кусочки Марса" ответят на фундаментальный вопрос: "Была ли жизнь где-то за пределами Земли?",- убежден Жан-Ив ле Галь из французского Национального центра космических исследований, участвовавший в разработке ровера.

К слову, комплект SuperCam, критически важный для астробиологических задач марсохода, установлен на его мачте. Набор инструментов, включающий в себя лазер и устройства для химического, минералогического и молекулярного анализа поверхности планеты, по размерам напоминающий коробку из-под обуви. Однако он способен фиксировать объекты, меньшие точки на расстоянии до 7 метров.

Отмечается, что перед стартом миссии на Марс SuperCam сломался, и ученые спешно начали его переделывать из запасных деталей. Однако во время ремонта устройства оказалось, что в оптических деталях был существенный дефект, который мог испортить всю миссию по поиску жизни.

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Ранее сообщалось, что в рамках эксперимента MARSBOx ученые из NASA и Немецкого аэрокосмического центра обнаружили микроорганизмы, которые могут временно выжить на Красной планете.