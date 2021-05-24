Мальта первой в ЕС сформировала коллективный иммунитет от COVID-19

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В стране хотят вакцинировать детей от 12 лет

Мальта первой среди стран Европейского Союза заявила о формировании коллективного иммунитета от коронавируса COVID-19, в стране вакцинировали 70% взрослого населения по крайней мере одной дозой. Об этом сообщает Reuters.

"Вакцины вводят с частотой 1 раз в пять секунд. Сорок два процента взрослого населения получили две дозы", - рассказал министр здравоохранения Мальты Крис Ферн.

Известно, что за прошедшую неделю на острове наблюдали в среднем три новых случая заражения вирусом в сутки, а показатель положительных результатов был на уровне 0,2%.

Как отмечается, сейчас вакцинация доступна для всех жителей Мальты старше 16 лет. Власти также планируют делать прививки детям в возрасте от 12 лет, как только это разрешат в Евросоюзе.

По словам Ферна, на Мальте с 1 июля для вакцинированных людей будет отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе, пока заболеваемость будет оставаться на низком уровне.

Напомним, ранее Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам, в частности иностранцам, прошедшим курс вакцинации за две недели до поездки.