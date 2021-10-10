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Малайзия отменяет ограничения на поездки для вакцинированных против COVID-19

Небесный мост в Малайзии Фото из открытых источников

Привитым лицам будет разрешено пересекать государственную границу с 11 октября

Власти Малайзии, где полностью вакцинировано 90% взрослого населения, отменяет запрет на международные поездки. Об этом сообщает Bloomberg

Полностью привитым лицам будет разрешено пересекать государственную границу Малайзии с 11 октября, заявил в воскресенье премьер-министр Исмаил Сабри Яакоб.

Ранее достичь показателя в 90% привитых планировалось к декабрю. Быстрая кампания вакцинации в Малайзии имела целью восстановление всех секторов экономики до завершения четвертого квартала года.

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Как сообщалось ранее, Сингапур открывает свои границы для граждан большого количества стран для поездок без карантина, чтобы восстановить свой статус международного авиационного узла и готовится выйти на "новую норму", чтобы жить с COVID -19.

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