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Макрон под украинский тост отпраздновал открытие террас ресторанов

Эмманюэль Макрон

 DPA

Во Франции продолжается второй этап отмены коронавирусных ограничений

Президент Франции Эммануэль Макрон на праздновании по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного карантина поднял бокал под тост. Соответствующее видео опубликовало посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook.

В частности, Макрон посетил одно из заведений в Париже, где его угостили коктейлем. Он поднял бокал со словами " à ta santé!"произвольно можно перевести как "Будьмо", а дословно как тост "За здоровье!".

В этот миг кто-то из толпы выкрикнул на украинском "будем!", на что Макрон отреагировал улыбкой и подняв бокал сказал - "За Украину".

Отметим, что во Франции на этой неделе начался второй этап отмены коронавірусних ограничений, включая возобновление работ террас в кафе и ослабление комендантского часа.

Барам, кафе и ресторанам с 19 мая разрешено открывать летние площадки только на открытом воздухе. Все заведения общественного питания в стране были закрыты с октября и работали только на вынос. Однако будут действовать правила в отношении максимум шесть человек за столом.

Комендантский час теперь будет начинаться на два часа позже - с 21:00 и будет действовать до 6 утра.

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Ранее сообщалось, что с 3 мая, власти Франции решили ослабить некоторые ограничения, которые были введены для борьбы с распространением COVID-19. 

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