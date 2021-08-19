Макрон и Путин обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Донбассе
Лидеры стран обсудили ситуацию на Донбассе и ряд других тем
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры стран обменялись мнениями об урегулировании конфликта на Донбассе.
В ходе беседы российский лидер обвинил Украину в обострении ситуации на линии разграничения, а также в "тиражировании провокационных законодательных инициатив, которые противоречат Минским соглашениям".
Пресс-служба Кремля утверждает, что в ходе разговора была подчеркнута необходимость реализации украинскими властями всех ранее достигнутых соглашений.
"В связи с этим подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в "нормандском формате", - уточняется в расшифровке.
В том числе Макрон и Путин обсудили также ситуацию в Афганистане после прихода к власти представителей радикального движения "Талибан".
Кроме того, они затронули тему иранской ядерной программы и Нагорного Карабаха.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о саботаже Киевом решений "нормандской четверки".