МАГАТЭ: Иран увеличил запасы обогащенного урана в четыре раза

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Также выросли запасы обогащенного на 20% урана — с 62,8 кг до 84,3 кг.

За последние три месяца Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана примерно в четыре раза — с 2,4 кг до 10 кг. Об этом сообщают Bloomberg, Reuters и "Радио Свобода со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что запасы обогащенного урана с чистотой менее 5% упали с 3 141 кг до 2 278 кг, но это из-за того, что большое количество двухпроцентного урана было обогащено до чистоты в 5%.

Иран не пускает инспекторов МАГАТЭ в оборудование для мониторинга, а предоставленная ранее иранской стороной информация о предполагаемых ядерных объектах технически несовместима с результатами наблюдений. МАГАТЭ так и не получила объяснений по поводу наличия частиц урана на нескольких объектах, которые Тегеран официально не декларировал как ядерные.

Ранее сообщалось, что Иран с 23 февраля ограничил инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах, запретив их проведение в рамках дополнительного протокола к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года, но оставив инспекции в рамках соглашения о гарантиях с МАГАТЭ.