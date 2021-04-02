Людям до 60 лет после первой прививки AstraZeneca рекомендуется другая вакцина, - Комиссия по вакцинам ФРГ

Вакцина AstraZeneca Global Look Press

При повторной вакцинации Комиссия по вакцинам Германии советует вводить людям данной возрастной категории матричную РНК-вакцину, такую как Pfizer-BioNTech и Moderna

Комиссия по вакцинам Германии (STIKO), рекомендовала использовать другую COVID-вакцину при повторной вакцинации людей до 60 лет, получивших первую прививку AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters.

"Пока не будут получены соответствующие данные, STIKO рекомендует людям в возрасте до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой вакцины", - сказали в комиссии.

Прививки с матричной РНК (мРНК) включают вакцины, произведенные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

Как сообщалось ранее, Европейский регулятор не обнаружил причинно-следственной связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом.

В марте из-за возникновения тромбов в кровеносных сосудах у некоторых привитых людей ряд стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca. И хотя использование препарата постепенно возобновили, в Германии, Франции, Испании, Италии упало доверие к этой вакцине.

В Канаде на сегодняшний день не прививают AstraZeneca людей в возрасте до 55 лет. По словам замглавы Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс, большинство европейцев, у которых после вакцинации AstraZeneca возникли тромбы, были женщинами в возрасте до 55 лет.

В конце марта вакцина от коронавируса AstraZeneca была переименована в Vaxzevria.

Агентство по лекарствам Швеции сообщает, что изменение названия не предполагает никаких изменений в составе препарата.