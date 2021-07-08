Лукашенко заявил, что против Беларуси началась террористическая атака

Александр Лукашенко ТАСС

Он пригрозил, что белорусская армия "может нанести противнику существенного вреда"

Александр Лукашенко заявил о якобы начале "террористической атаки" на Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА.

"...Наблюдается постоянное усиление наступательного потенциала Североатлантического альянса. В непосредственной близости от границ постоянно проводится ряд учений натовских войск. Началась террористическая атака на Беларусь", - сказал он на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Лукашенко добавил, что Беларусь не хочет воевать, но белорусская армия "может нанести противнику неприемлемый ущерб".

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К слову, ранее Лукашенко заявил о закрытии границы с Украиной, мол, в направлении нашего государства идет контрабанда оружия.

В свою очередь в украинском МИД по итогам последних дней сообщили, что граница с Беларусью работает, а ее самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко просто любит делать резонансные заявления.