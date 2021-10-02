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Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку, но должны предшествовать два условия

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Это произойдет "когда Запад прекратит оказывать давление на страну, а ее суверенитет будет гарантирован"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку, однако этому должны предшествовать несколько условий. По его словам, это произойдет "когда Запад прекратит оказывать давление на страну, а ее суверенитет будет гарантирован". Об этом сообщает "БЕЛТА".

Отмечается, что на вопрос журналиста американской телекомпании CNN об отставке он ответил:

"Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете".

Лукашенко также добавил, что президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и как его изберет народ, но "если человек здоров и может управлять страной".

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Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко возможно размещение войск НАТО в Украине. Они пришли к согласию, что будут принимать соответствующие действия вместе.

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