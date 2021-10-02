Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку, но должны предшествовать два условия

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Это произойдет "когда Запад прекратит оказывать давление на страну, а ее суверенитет будет гарантирован"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку, однако этому должны предшествовать несколько условий. По его словам, это произойдет "когда Запад прекратит оказывать давление на страну, а ее суверенитет будет гарантирован". Об этом сообщает "БЕЛТА".