Лукашенко признал избиение задержанных на протестах в Беларуси в 2020 году

В то же время он сразу перешел на тему того, что были избиты и правоохранители

Александр Лукашенко признал, что белорусские силовики массово избивали задержанных на протестах после выборов президента в 2020 году. В прошлом году правозащитники заявляли о жестоком обращении с задержанными в СИЗО. Об этом он сказал в интервью BBC .

Сообщается, что во время интервью Лукашенко показали видео, на котором видно, что люди после пребывания в печально известном следственном изоляторе в Минске выходили оттуда с синяками и другими следами пыток.

"Хорошо, хорошо, признаю, признаю. В СИЗО на Окрестина избивали людей. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.